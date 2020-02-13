Европейцы начали разрабатывать собственный истребитель пятого поколения

Франция и Германия заказали у компаний Airbus и Dassault Aviation боевой самолет пятого поколения. Контракт предполагает пока только разработку демонстратора технологий, а не полноценного истребителя. На это авиастроителям дается полтора года, сообщает пресс-служба Airbus.

Речь идет о проекте FCAS, или Future Combat Air System. Впервые о нем заговорили еще в середине 2018 года. Тогда Урсула фон дер Ляйн, которая занимала должность министра обороны Германии, и глава военного ведомства Франции Флоранс Парли подписали меморандум о взаимопонимании в области создания перспективных систем вооружения.



Новый европейский самолет должен встроиться в "облачную" систему управления боем, сможет работать в связке с любыми современными и перспективными беспилотниками, применять новейшее вооружение.

Уточняется, что испытания уже серийного европейского самолета пятого поколения запланированы на 2026 год. Кроме Airbus и Dassault Aviation над проектом FCAS работают компании Safran, Thales, MTU Aero Engines и MBDA.