Ведущий "России 1" предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

Ведущий телеканала "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс в своем "Инстаграме" разместил пост с предупреждением о мошеннической рекламе в соцсетях.

В ней под видом рекламы ходит фейк, причем, на снимке размещено, в частности, изображение популярного телеведущего.

Аферисты обещают доверчивым гражданам некие "выплаты", причем, слово это написано с ошибкой: "выплоты".

"Аккаунт канала фальшивый, будьте осторожны. Мы их уже ищем и очень скоро найдем", — предупреждает Мацкявичюс.

Ранее сообщалось, что мошенники зачастую пользуются известными именами и интернет-ресурсами и СМИ, чтобы обманывать людей, создавая фейковые сайты и аккаунты и формируя фальшивую рекламу.