Герой, спасший Краков: ушел из жизни знаменитый разведчик Алексей Ботян

Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян. Ему было 103 года. Ботян вошел в историю как человек, который в 1945 году спас от уничтожения древний Краков. Его группа помешала нацистам взорвать исторический центр польского города. После Великой Отечественной войны Алексей Ботян работал на нелегальном положении за рубежом, а когда вернулся, помогал создавать спецназ внешней разведки.

Эти кадры были сделаны всего несколько недель назад: легендарный разведчик Алексей Ботян в кругу друзей-ветеранов. В день 75-й годовщины освобождения Варшавы от нацистов Алексей Николаевич, человек, который спас древний Краков, рассказывал, как это было.

"Такой был взрыв сильный, что не только то здание, а все дома вокруг там были разрушены. И этим самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков", — говорил Алексей Ботян, Герой России, ветеран Великой Отечественной войны.

Тонны боеприпасов гитлеровцы заложили в Ягеллонском замке. Отступая, они собирались взорвать дамбы и затопить город. Но группе Ботяна удалось внедрить диверсантов и уничтожить склад. Эту историю взял за основу Юлиан Семенов, написал сценарий, и на советские экраны вышел легендарный фильм "Майор Вихрь".

Война для Ботяна началась не в 1941 году, а в 1939 году — в первый день Второй Мировой — со вторжения Германии в Польшу. После школы он был призван в польскую армию, где командовал зенитным орудием. В сентябре 1939 года открыл свой личный боевой счет, сбив три гитлеровских "Юнкерса". Когда Варшава пала, вместе с товарищами принял решение перейти в Красную Армию. Он вернется в Польшу через 6 лет советским партизаном, прошедшим разведшколу, после опасных операций на оккупированной Украине.

Лео Дворжек — одно из вымышленных имен, под которым работал разведчик. Но начинал он под собственным именем. Первую свою легенду белорус Алеша Ботян придумал, когда еще служил в польской армии: ведь ботян — что по-польски, что по-белорусски — аист. И поляки принимали его за своего.

"Я владел польским языком. Мой, по сути дела, родной язык. Белорусских школ в то время не было", — вспоминал Алексей Ботян, Герой России, ветеран Великой Отечественной войны.

А имя Лео Дворжек — чешское, под ним Ботян работал в 1947 году.

"Заместитель Судоплатова, толковый мужик, он мне говорит: вот так и так, вам надо быть чехом! Я говорю: почему чехом? Он говорит: чехи — это одна из славянских наций, народностей, которые пользуются авторитетом на Западе", — рассказывал Алексей Ботян, Герой России, ветеран Великой Отечественной войны.

То есть Ботян (он же Дворжек) должен был осесть в Чехословакии и чехом эмигрировать в Америку. Он поселился под Жатецом, устроился на работу, женился, стал воспитывать дочь. И жена была абсолютно уверена, что ее муж — чех, пока его не вызвали в Москву.

Несмотря на почтенный возраст, Алексею Николаевичу было 103 года, он помнил всех, с кем когда-то служил, воевал, работал. Глядя на любую фотографию, он вспоминал, кто на ней, как зовут, когда в первый раз увидел. Коллеги говорили, что у него подвигов не на одну геройскую звезду, но звание Героя Советского Союза Ботяну не присваивали из-за того давнего польского унтер-офицерства. Восполнила пробел уже новая история: Алексей Ботян — Герой России, один из основателей спецподразделения "Вымпел". Но даже сейчас многие эпизоды жизни и работы легендарного разведчика остаются под грифом "секретно".