МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет

Спрос на нефть снизится в первом квартале впервые более чем за 10 лет из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

В первом квартале 2020 года спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ежемесячном отчете МЭА по рынку нефти.

Во втором квартале, по оценкам агентства, спрос увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале рост спроса, согласно прогнозам, ускорится до 1,5 миллиона баррелей в день за счет вероятных мер экономического стимулирования в Китае.

МЭА снизило прогноз роста спроса на 2020 год на 365 тысяч баррелей в сутки до 825 тысяч баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года. Более низкое, чем ожидалось, потребление в странах ОЭСР сократило рост в 2019 году до 885 тысяч баррелей в сутки, отмечается в отчете.

Объем добычи ОПЕК в январе упал до минимума со времен глобальной рецессии 2009 года, поскольку ливийский экспорт снизился из-за блокады нефтяных терминалов, а ОАЭ сократили производство, заявило МЭА.

"Поскольку [коронавирус] Covid-19 потенциально может сильно ударить по спросу в первом полугодии, производители вынуждены провести дальнейшие сокращения", — говорится в отчете.

Технический комитет ОПЕК+ на прошлой неделе рекомендовал сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать спрос на нефть на фоне распространения "уханьского коронавируса".