Российским водителям выписывают все больше штрафов

По итогам 2019 года в России заметно выросло количество административных штрафов, выписанных ГИБДД. При этом количество неплательщиков по штрафам тоже растет.

За год количество штрафов для водителей выросло на 14 млн рублей и составило 142,1 млн, пишут "Известия" со ссылкой на МВД. Попутно 35 млн постановлений (+8 млн штук) о взыскании штрафов направили в Федеральную службу судебных приставов. Автовладельцы в сумме должны уже более 29 млрд рублей, из которых 10 млрд еще не удалось взыскать.

Средняя стоимость штрафа составила 828 рублей. А такое количество неплательщиков в основном связано с нежеланием должников платить штрафы с дорожных камер: главной претензией заявляется установка этих камер с нарушениями (замаскированы, не обозначены знаками и т.д.).

Если же говорить и "рейтинге популярности", то чаще всего водителей штрафовали за превышение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, пояснили в ведомстве. Больше всего нарушали в Москве, Московской и Свердловской областях, Татарстане и Краснодарском крае.

Одной из причин такого роста штрафов собеседники издания считают увеличение количество камер (с 2017 года их стало больше почти в два раза), а также большое количество новичков за рулем, которые каждый год пополняют российскую армию автомобилистов.