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13 февраля 202014:11

Деньги от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят на соцзадачи из послания президента

GlobalLookPress

Доходы от продажи госпакета Сбербанка пойдут на выполнение социальных задач, поставленных президентом РФ, заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Это примерно 2 триллиона рублей.

Правительство покупает 50 процентов акций Сбербанка у ЦБ за счет Фонда национального благосостояния. Размер фонда превышает "тот 7-процентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства". "Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция, с одной стороны", — уточнил Силуанов.

По его словам, с другой стороны, эта инвестиция позволяет пополнить бюджет за счет прибыли, которую получит от Центрального банка после продажи пакета акций. Эти деньги можно использовать "на те задачи, которые поставлены были в послании президента", — отметил министр.

По закону ЦБ перечисляет 75 процентов своей годовой чистой прибыли  в федеральный бюджет.

При этом правительство не изменяет бюджетные принципы и бюджетные правила.

Для выполнения целей, поставленных президентом, необходимо около 2 триллионов рублей на ближайшие три года. В бюджете на три года заложены и дополнительные ежемесячные выплаты детских пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, и обновление первичного звена здравоохранения, и помощь школам и школьникам – новые места и горячее питание. В числе первоочередных мер и увеличение соцпособий, материнского капитала, льготные лекарства.

Правительство купит у ЦБ госпакет Сбербанка примерно за 2,5 триллиона рублей, сообщил Силуанов.

Банк России владеет 50 процентов + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3 процента обыкновенных акций). К 1 января 2020 года объем Фонда национального благосостояния вырос до 7,8 триллиона  рублей.

Ранее президент РФ в  Послании Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. С 1 января 2020 года материнский капитал выплачивается не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого. Президент предложил увеличить и размер маткапитала на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

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