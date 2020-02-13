Китаянка использовала машинку на радиоуправлении, чтобы ездить в магазин

Как известно, жизненные сложности нередко активизируют человеческую смекалку. Так, находчивая китаянка из города Цзинаня, что в провинции Шаньдун, придумала, как доставать продукты из магазина, но не выходить из дома и не пересекаться с доставщиками, чтобы не подцепить коронавирус, пишет The New York Post.

Чен Тао, заядлая любительница машинок на радиоуправлении, использовала для поездок в магазин довольно крупную игрушечную копию Land Rover Defender с электромоточиками.



Она прицепила к внедорожнику самодельный прицеп, повесила на импровизированный автопоезд две экш-камеры с их контролем через приложение в телефоне, а с продавцом общалась с помощью звуковой колонки на машине. Кроме того, Тао написала на прицепе свой номер телефона, чтобы с его помощью оплатить покупку.

В итоге запаса радиуса действия радиопульта и приложения на камерах как раз хватает, что "съездить" в магазин за 400 метров от квартиры Тао и затариться популярными в Китае паровыми булочками. Когда машина возвращается в квартиру, Тао опрыскивает ее дезинфицирующим средством, прежде чем занести груз внутрь.

Цзинань расположен примерно в 850 км от эпицентра коронавируса в Ухани, и хорошо заметно, насколько пустынны улицы. Коронавирус уже убил более 1000 и заразил более 40000 в самом материковом Китае. Еще в 25 странах подтверждены случаи коронавируса.



Вирус оказал значительное влияние и на автомобильную промышленность, вынудв некоторых производителей, вроде Volkswagen и Hyundai, закрыть местные и некоторые международные заводы.