Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".

Большинство депутатов высказались за его избрание.

Лидер фракции "единороссов" Сергей Неверов, занимавший этот пост, подал ранее заявление об отставке.

Отмечается, что пост вице-спикера, который занял Гордеев, предусматривает кураторство экономических вопросов, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений.

Бывший вице-премьер получил мандат 85-летнего депутата-"единоросса" Геннадия Кулика, чьи полномочия досрочно прекратились во вторник. Основанием для снятия полномочий стало соответствующее письменное заявление Кулика. Он переходит на работу советником председателя Госдумы.