Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

Вакцины против коронавируса начнут тестировать на людях через 3-4 месяца. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения по итогам глобального форума, который накануне завершился в Женеве.

Форум по коронавирусу COVID-2019 глава ВОЗ покидает в явно хорошем настроении, но без комментариев. Хоть и наметились поводы для оптимизма, вирус продолжает уносить жизни.

"Эта вспышка все еще может пойти в любом направлении", — признает Тедрос Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

На форуме стало известно, что уже есть перспективные вакцины-кандидаты. Четыре варианта начнут тестировать на людях через 3-4 месяца, а в доступе вакцина окажется через 1,5 года. Производители препаратов объясняют: они могли бы и быстрее, но есть бюрократия, несмотря на экстренную ситуацию.

"Мы должны покорно выполнять разные требования перед тем, как мы на самом деле сможем работать с пациентами. И невозможно этот процесс ускорить, есть нормативно-правовые барьеры", — говорит Лу Вонг, исполнительный директор китайского направления компании Flow Pharma.

В Гонконге выдвинули новую версию распространения вируса — через канализацию. Зараженной признали 62-летнюю женщину, которая не посещала Ухань и не общалась с другими инфицированными. Подхватить коронавирус через вентиляцию боятся пассажиры корабля Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы.

"Что мы знаем точно о вирусе, что он распространяется капельным путем. Это инфекция не может попасть по воздушному пути в систему кондиционирования. Но у нас до сих пор нет полного понимания эпидемиологии этого заболевания", — рассказывает Сумия Сваминатан, главный ученый ВОЗ, заместитель генерального директора ВОЗ.

Ситуацию на лайнере, где находятся 24 россиянина, а количество зараженных растет, в Женеве держат на контроле. В ВОЗ считают, что столько пассажиров успели заболеть, потому что реакция властей не была достаточно оперативной.

"В начале пассажиры могли свободно курсировать по всему кораблю. Получается, ситуацию не восприняли серьезно. Сейчас мы видим, что число зараженных растет, и я надеюсь, что меры предосторожности на лайнере стали теперь гораздо строже, наподобие тех, что применяет Китай на своей территории", — объясняет Мари-Поль Киени, помощник генерального директора ВОЗ.

Получается, ВОЗ ставит японцам в пример реакцию китайских властей. Сейчас специалисты рассматривают возможность применять лекарства от ВИЧ и лихорадки Эбола против нового коронавируса.

Осторожный оптимизм — с таким настроением закончился форум во Всемирной организации здравоохранения. Темпы роста количества зараженных снижаются. Это значит, что меры, предпринятые Китаем, оказались эффективны, однако пока еще неизвестно, получится ли сдержать распространение инфекции в других странах.