Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято

Россия пока не приняла решение о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При сокращении добычи падают доходы и инвестиции нефтегазовых компаний. Поэтому российские нефтекомпании не поддерживают резкое сокращение добычи.

В России большая часть нефти добывается в сложных условиях и консервация скважин может привести к их полной остановки.

Российские нефтяники не против продления соглашения ОПЕК+ на прежних условиях на второй квартал. Об этом стало известно после совещания 12 февраля у министра энергетики Александра Новака с нефтяниками. Это отлично от рекомендаций техкомитета ОПЕК+.

Неделей ранее технический комитет ОПЕК+ принял решение рекомендовать министерской встречи ОПЕК+ сократить добычу на второй квартал еще на 600 тысяч баррелей в сутки и продлить сокращение до конца года.

Министры стран ОПЕК+ могут встретиться 5-6 марта, но до этого момента каждая страна должна принять решение о размерах добычи.

Ранее Россия и партнеры по сделке ОПЕК+ согласованно корректировали добычу. В ОПЕК+ входят страны нефтяного альянса ОПЕК и другие крупнейшие независимые нефтедобывающие страны, кроме США.