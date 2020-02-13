Глава МВФ: рано говорить о влиянии коронавируса на мировую экономику

Сейчас рано говорить об экономическом ущербе от вспышки китайского коронавируса, но удар по глобальному экономическому росту должен быть "слабым", сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет The Straits Times.

Число погибших в результате вспышки заболевания Covid-19 в Китае к 13 февраля превысило 1300 человек, но возросли надежды на то, что вспышка может достигнуть максимума в конце этого месяца.

МВФ ожидает "V-образного удара", с резким снижением активности в Китае, за которым последует резкое восстановление, означающее, что, вероятно, будет только "умеренное воздействие на остальной мир", сказала Георгиева.

Она также предупредила, что "пока еще рано делать прогнозы", и мировая экономика сейчас "несколько менее сильна", чем было, когда Китай столкнулся с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году.

"Китай был другим, мир был другим. Этот коронавирус явно более эффективен, а мировая экономика тогда была очень сильной", — сказала она.

МВФ прогнозирует, что экономика Китая вырастет на 6 процентов в этом году по сравнению с ростом на 10 процентов в 2003 году.

Американские чиновники также неохотно дают прогнозы, но говорят, что влияние на американскую экономику, вероятно, будет недолгим.

"Нет сомнений в том, что это оказывает значительное влияние на Китай", — заявил в ранее министр финансов США Стивен Мнучин. Но для экономики США он не ожидает, что коронавирус будет иметь влияние после 2020 года.