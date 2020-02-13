13 февраля 202013:27 Евгения Ефимова

Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

Многие семейные пары сегодня предпочитают рожать детей после 30 лет. Но есть одно "но": качество и количество яйцеклеток у женщин снижается по мере старения. Учёные из Квинслендского университета и Университета Нового Южного Уэльса придумали, как замедлить ход "тикающих часиков": они обратили вспять процесс старения яйцеклеток мышей. Результаты исследования помогут создать новые препараты для лечения бесплодия у людей.

Напомним, что женщины рождаются с набором яйцеклеток, которых становится всё меньше с каждым годом жизни. Это снижает фертильность (способность произвести на свет потомство). В момент, когда женщина лишается большей части здоровых яйцеклеток, она фактически становится бесплодной.

Временные рамки этого процесса индивидуальны, но считается, что фертильность начинает снижаться в возрасте 30 лет и сильно падает примерно к 45 годам. Проще говоря, при планировании семьи стоит брать в расчёт возраст человека. (К слову, пожилые отцы передают своим детям больше мутаций, чем возрастные матери.)

Исследователи Зелёного континента предположили, что со снижением качества яйцеклеток у мышей связана определённая молекула. Выяснилось, что старение у грызунов сопровождается снижением уровня никотинамидадениндинуклеотида (NAD+). Последний важен для метаболизма. Снижение количества этих молекул влияет на качество оставшихся яйцеклеток, что по итогу приводит к проблемам с фертильностью у старых самок мышей.

Специалисты решили выяснить, каким образом можно восстановить уровень этого важного кофермента. Им также было интересно узнать, может ли это отсрочить наступление бесплодия или даже вылечить его.

Исследователи давали мышам пероральные дозы предшественника соединения под названием никотинамид мононуклеотид (NMN). Клетки используют NMN, чтобы производить NAD+, по этой причине повышение уровня первого должно способствовать росту уровня NAD+ и, как следствие, улучшению фертильности.

И такая терапия действительно помогла грызунам.

"Качественные яйцеклетки необходимы для наступления успешной беременности, потому что они отвечают практически за все строительные блоки, необходимые эмбриону. Мы лечили мышей низкими дозами NMN, добавляя их в питьевую воду в течение четырёх недель, и нам удалось резко восстановить качество яйцеклеток и увеличить количество рождений детёнышей во время проведения испытаний", — рассказывает руководитель работы профессор Хейден Хомер (Hayden Homer).

Как уже отмечалось выше, подобные исследования могут помочь учёным создать новый тип лечения для пар, желающих улучшить свои шансы зачать малыша. Но стоит отметить, что пока исследование находится на раннем этапе.

"Наши результаты показывают, что существует возможность восстановить качество яйцеклеток и, в свою очередь, репродуктивную функцию женщин при помощи перорального введения стимулирующих агентов NAD. Такой метод является намного менее инвазивным, чем ЭКО", — отмечает Хомер. Однако он также добавляет, что действенность такого метода ещё предстоит проверить в ходе клинических испытаний.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Cell Reports.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

12:47

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

11:35

Бизнесмен Минц заочно арестован судом

08:28

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

07:12

Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 219

04:56

Дневной шум в жилых домах поставят под запрет в России

03:29

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

02:48

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Хабаровске задержали отца, бросившего сыновей в Шереметьеве

В Хабаровске задержали отца, бросившего сыновей в Шереметьеве

16 минут назад
Герой, спасший Краков: ушел из жизни знаменитый разведчик Алексей Ботян

Герой, спасший Краков: ушел из жизни знаменитый разведчик Алексей Ботян

2 часа назад
Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

2 часа назад
Ведущий "России 1" предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

Ведущий "России 1" предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

2 часа назад

Трансляции

14:50

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта
Все трансляции
Песков ответил на вопрос об отношениях россиян и украинцев

Песков ответил на вопрос об отношениях россиян и украинцев

1 час назад
ДНК-тест рыжего "Иванушки" показал, что не он отец "опасной фанатки"

ДНК-тест рыжего "Иванушки" показал, что не он отец "опасной фанатки"

2 часа назад
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

11 часов назад
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

3 часа назад
Бизнесмен Минц заочно арестован судом

Бизнесмен Минц заочно арестован судом

2 часа назад
Мэрия Москвы сообщила о сроках вывоза радиоактивного грунта с участка ЮВХ

Мэрия Москвы сообщила о сроках вывоза радиоактивного грунта с участка ЮВХ

50 минут назад
Уборщица отдалась воспитанникам интерната и получила шесть лет

Уборщица отдалась воспитанникам интерната и получила шесть лет

5 часов назад
В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

11 часов назад
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

3 часа назад
Звезды фильма "Лёд 2" сыграют в шоу "Сто к одному"

Звезды фильма "Лёд 2" сыграют в шоу "Сто к одному"

3 часа назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

20 часов назад
Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

11.02.2020 15:20
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

17 минут назад
Индиец покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом

Индиец покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом

46 минут назад
Российские туристы начали отказываться от круизов по Юго-Восточной Азии

Российские туристы начали отказываться от круизов по Юго-Восточной Азии

49 минут назад
В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

58 минут назад
Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

1 час назад
Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

1 час назад
В "МУЛЬТ в кино" состоится премьера нового сезона "Фиксиков"

В "МУЛЬТ в кино" состоится премьера нового сезона "Фиксиков"

1 час назад
Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

1 час назад
Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

1 час назад
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

1 час назад
Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

1 час назад
Китаянка использовала машинку на радиоуправлении, чтобы ездить в магазин

Китаянка использовала машинку на радиоуправлении, чтобы ездить в магазин

2 часа назад
Трое рабочих получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

Трое рабочих получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

2 часа назад
Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"

Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"

3 часа назад
Задержанные устроили бунт в московском изоляторе

Задержанные устроили бунт в московском изоляторе

3 часа назад
Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

3 часа назад
12 процентов россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

12 процентов россиян изменили планы на отпуск из-за коронавируса

3 часа назад
Уникальный робот-гусеница переползает и перепрыгивает препятствия

Уникальный робот-гусеница переползает и перепрыгивает препятствия

3 часа назад
На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

3 часа назад
У авиапассажира изъяли фрикадельки и вареную баранину с крупной суммой внутри

У авиапассажира изъяли фрикадельки и вареную баранину с крупной суммой внутри

4 часа назад
"Сюрприз" в рыбных консервах чуть не обернулся для мужчины походом к стоматологу

"Сюрприз" в рыбных консервах чуть не обернулся для мужчины походом к стоматологу

4 часа назад
Таяние ледников может заморозить Западную Европу

Таяние ледников может заморозить Западную Европу

4 часа назад
Вести.net: Samsung рассказала подробности о своем телефоне-раскладушке

Вести.net: Samsung рассказала подробности о своем телефоне-раскладушке

4 часа назад
Искусственный интеллект научили переписывать "Википедию"

Искусственный интеллект научили переписывать "Википедию"

4 часа назад
Погода: дождь, снег и гололед

Погода: дождь, снег и гололед

5 часов назад
Канадская спортсменка Венсан-Лапуант не могла получить допинг половым путем

Канадская спортсменка Венсан-Лапуант не могла получить допинг половым путем

5 часов назад
Правительство России отменило еще свыше 3,6 тысячи актов СССР

Правительство России отменило еще свыше 3,6 тысячи актов СССР

5 часов назад
У горящего в Коле склада обрушилась крыша

У горящего в Коле склада обрушилась крыша

5 часов назад
Отлетались: 12 авиакомпаний, которые прекратили работу за последний год

Отлетались: 12 авиакомпаний, которые прекратили работу за последний год

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку