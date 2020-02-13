13 февраля 202014:45

Судьба Любови Полехиной: от московского дворника до звезды колумбийских сериалов

Провинциальная девушка приезжает в Москву искать родную мать – сюжет, на котором был основан фильм легендарного режиссера Сергея Герасимова "Дочки-матери".

Он в одночасье сделал знаменитой на весь СССР актрису Любовь Полехину. Студентке ВГИКа было всего 22 года, когда она стала знаменитой на всю страну. Ей мешками приходили письма от поклонников, а из-за одного особо агрессивного фаната Герасимову даже пришлось нанять для своей студентки-актрисы охранника.

Известность Любови – девушки из курской деревни — стала огромной неожиданностью для ее матери, ведь она была уверена: дочь учится в механико-технологическом техникуме в Харькове.

Однако без спроса матери Полехина бросила его и уехала в Москву, поступать в театральный. На экзамены она опоздала и пришлось до следующего года работать в столице дворником и жить в подвале, зато после поступления во ВГИК, да еще на курс Герасимова, карьера актрисы пошла как по маслу.

В СССР у нее все складывалось удачно, но страстно влюбившийся в нее еще во ВГИКе однокурсник — колумбиец Марио Риберо ждал около пяти лет, прежде чем Любовь ответила ему "да".

У него, однако, профессиональная карьера в Союзе не складывалась, и он уехал в Колумбию. На тот момент у пары уже родился сын. Марио продолжал приезжать к жене и сыну в Москву, и одним из "последствий" таких визитов стало рождение дочери.

Только через несколько лет актриса решила поехать к мужу в Колумбию, где Риберо стал достаточно известным режиссером.

Полехина как актриса оказалась востребована и в Колумбии – там ей предложили сначала эпизодическую, потом – главную роль, и уже вскоре она много снималась. Однако отношения супругов разладились, и они развелись.

Вскоре на отдыхе в Майами актриса познакомилась с бизнесменом из США, который настойчиво звал Любовь замуж. Ради него Полехина отказалась от главной роли в 50-серийном колумбийском сериале.

Сочетались браком они в Диснейленде. В США актриса тоже оказалась очень востребована, но супруг оказался патологически ревнив. Этот брак Полехиной тоже рухнул, и она вернулась в Россию.

Какую улицу убирала в Москве будущая звезда экрана до поступления во ВГИК? Правда ли, что с первым мужем-колумбийцем они "крали" друг у друга детей? Как Риберо отреагировал на второй брак Любови, и режиссером какого аналога известного российского сериала был он в Колумбии? Общаются ли с ним дети?

Как еще студенткой Полехина, получившая свою первую роль у Герасимова и игравшая в нем с супругой режиссера Тамарой Макаровой, реагировала на анонимки о якобы ее "связи" с Мастером и требования отказаться от роли?

Какую сцену в фильме "Карнавал" Татьяна Лиознова "списала" с судьбы Полехиной, и в каких отношениях была актриса с Олегом Видовым?

О своей жизни, полной "колумбийских страстей", Любовь Полехина рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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