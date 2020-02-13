Суд арестовал хабаровского маньяка

В Хабаровске по решению суда арестован маньяк, резавший женщин.

Нападения произошли 5 и 8 февраля на улицах Ворошилова и Панфиловцев. Обе женщины получили серьезные ножевые ранения. После второго случая местные жители начали патрулировать район. Причем, останавливаться маньяк не собирался – в день задержания он планировал новое преступление.

Полицейским маньяк рассказал, что начал нападать на людей, чтобы создать общественный резонанс и вернуть свою возлюбленную. Его отчим сообщил, что семьи у него не было, как и постоянной девушки. По его мнению, нападения произошли "из-за отсутствия женского внимания".

Сейчас следователи проверяют мужчину на причастность еще к четырем преступлениям. Один из пострадавших — 33-летний мужчина — скончался от полученного ранения, сообщает РИА Новости.