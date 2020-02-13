Live
  • USD
    63.047
  • EUR
    68.7843
  • IMOEX
    3110.81
  • RTSI
    1541.82
  • DJA
    9710.01
  • NASDAQ
    9725.96
  • BRENT
    55.39
  • ГАЗПРОМ
    234.91
  • Газпрнефть
    464.35
  • Роснефть
    462.25
  • АЛРОСА
    81.88
  • Сбербанк
    253.58
13 февраля 202015:28

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

EPA

Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.

Премьер-министр Борис Джонсон проводит перестановки в кабинете министров после выхода Великобритании из Европейского союза в прошлом месяце. Уход Джавида стал неожиданностью, поскольку предполагалось, что он сохранит свой пост.

Джавид подал в отставку, после того как он отказался уволить всех пятерых своих советников по просьбе Джонсона. При этом он заявил, что "ни один уважающий себя министр" не может принять такое условие, отмечает BBC.

Джавид занимал пост министра финансов Великобритании с июля 2019 года. В марте он должен был представить бюджет Великобритании, первый после Brexit.

Ожидается, что место Джавида займет Риши Сунак, пишет The Guardian.

39-летний Сунак, бывший банкир Goldman Sachs, считается восходящей звездой в Консервативной партии. В июле он был назначен главным секретарем Казначейства — это второй по значимости пост в Министерстве финансов.

Сейчас

15:04

Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

12:47

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

11:35

Бизнесмен Минц заочно арестован судом

08:28

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

07:12

Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 219

04:56

Дневной шум в жилых домах поставят под запрет в России

03:29

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Еще одно письмо взорвалось в офисе компании в Амстердаме

Еще одно письмо взорвалось в офисе компании в Амстердаме

49 минут назад
В Хабаровске задержали отца, бросившего сыновей в Шереметьеве

В Хабаровске задержали отца, бросившего сыновей в Шереметьеве

1 час назад
Герой, спасший Краков: ушел из жизни знаменитый разведчик Алексей Ботян

Герой, спасший Краков: ушел из жизни знаменитый разведчик Алексей Ботян

3 часа назад
Солдат-срочников могут освободить от ипотеки на время службы

Солдат-срочников могут освободить от ипотеки на время службы

15 минут назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта
Все трансляции
Песков ответил на вопрос об отношениях россиян и украинцев

Песков ответил на вопрос об отношениях россиян и украинцев

2 часа назад
Бывший муж Началовой проиграл иск к StarHit из-за статьи об изменах

Бывший муж Началовой проиграл иск к StarHit из-за статьи об изменах

51 минута назад
ДНК-тест рыжего "Иванушки" показал, что не он отец "опасной фанатки"

ДНК-тест рыжего "Иванушки" показал, что не он отец "опасной фанатки"

4 часа назад
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

4 часа назад
Бизнесмен Минц заочно арестован судом

Бизнесмен Минц заочно арестован судом

4 часа назад
Уборщица отдалась воспитанникам интерната и получила шесть лет

Уборщица отдалась воспитанникам интерната и получила шесть лет

6 часов назад
Судьба Любови Полехиной: от московского дворника до звезды колумбийских сериалов

Судьба Любови Полехиной: от московского дворника до звезды колумбийских сериалов

1 час назад
Ведущий "России 1" предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

Ведущий "России 1" предупредил о мошенничестве в соцсетях от имени телеканала

4 часа назад
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

5 часов назад
В РАМТе показали спектакль "Гробовщик. Пир во время чумы"

В РАМТе показали спектакль "Гробовщик. Пир во время чумы"

37 минут назад
Звезды фильма "Лёд 2" сыграют в шоу "Сто к одному"

Звезды фильма "Лёд 2" сыграют в шоу "Сто к одному"

4 часа назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

22 часа назад
Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

11.02.2020 15:20
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Исследователи измерили интернет-зависимость россиян и других наций

Исследователи измерили интернет-зависимость россиян и других наций

17 минут назад
Добегалась Алла: питерскую нарушительницу карантина разыскивает Роспотребнадзор

Добегалась Алла: питерскую нарушительницу карантина разыскивает Роспотребнадзор

47 минут назад
Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

54 минуты назад
Московский суд выписал Twitter 4-миллионный штраф

Московский суд выписал Twitter 4-миллионный штраф

1 час назад
Японское правительство не собирается продлевать карантин на лайнере Diamond Princess

Японское правительство не собирается продлевать карантин на лайнере Diamond Princess

1 час назад
Суд арестовал хабаровского маньяка

Суд арестовал хабаровского маньяка

1 час назад
В отношении участника погрома в московском ИВС возбудили дело

В отношении участника погрома в московском ИВС возбудили дело

1 час назад
Xiaomi представила смартфоны-флагманы со 108-мегапиксельными камерами

Xiaomi представила смартфоны-флагманы со 108-мегапиксельными камерами

1 час назад
Обнаружена рекордно близкая к Земле новорождённая планета-гигант

Обнаружена рекордно близкая к Земле новорождённая планета-гигант

1 час назад
Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

1 час назад
Мужчина покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом

Мужчина покончил с собой, решив, что заразился коронавирусом

2 часа назад
Российские туристы начали отказываться от круизов по Юго-Восточной Азии

Российские туристы начали отказываться от круизов по Юго-Восточной Азии

2 часа назад
Мэрия Москвы сообщила о сроках вывоза радиоактивного грунта с участка ЮВХ

Мэрия Москвы сообщила о сроках вывоза радиоактивного грунта с участка ЮВХ

2 часа назад
В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

В Бийске избили и похитили человека перед камерой наблюдения. Видео

2 часа назад
Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

2 часа назад
Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

2 часа назад
В "МУЛЬТ в кино" состоится премьера нового сезона "Фиксиков"

В "МУЛЬТ в кино" состоится премьера нового сезона "Фиксиков"

3 часа назад
Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

3 часа назад
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

3 часа назад
Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

3 часа назад
Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

3 часа назад
Китаянка использовала машинку на радиоуправлении, чтобы ездить в магазин

Китаянка использовала машинку на радиоуправлении, чтобы ездить в магазин

3 часа назад
Трое рабочих получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

Трое рабочих получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

4 часа назад
Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"

Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2"

4 часа назад
Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

5 часов назад
Уникальный робот-гусеница переползает и перепрыгивает препятствия

Уникальный робот-гусеница переползает и перепрыгивает препятствия

5 часов назад
Таяние ледников может заморозить Западную Европу

Таяние ледников может заморозить Западную Европу

6 часов назад
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку