Бывший тренер "Баварии" летом возглавит "Герту"

Бывший тренер сборной Хорватии, "Айнтрахта" и "Баварии" Нико Ковач летом возглавит берлинскую "Герту". Помогать ему будет младший брат Роберт.

Главный тренер берлинцев Юрген Клинсманн сложил с себя полномочия после домашнего проигрыша "Майнцу". Обязанности наставника возложены на Александра Нури. При этом столичный клуб готов пригласить на должность главного тренера Нико Ковача, работавшего в нынешнем сезоне в "Баварии". Уроженцы Берлина Нико и Роберт Ковачи являются воспитанниками "Герты".

Во время зимнего трансферного окна берлинцы затратили на покупки футболистов 75 миллионов евро – больше всех в Европе. При этом клуб занимает только 14 место в бундеслиге.