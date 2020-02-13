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Коронавирус 50 минут назад

13 февраля 202015:24

Добегалась Алла: питерскую нарушительницу карантина разыскивает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга пытается через суд вернуть сбежавшую из больницы жительницу Северной столицы Аллу Ильину в коронавирусный карантин.

Главный санитарный врач города Наталья Башкетова подала иск о ее принудительной госпитализации. Возле квартиры пациентки дежурят сотрудники Роспотребнадзора и пытаются попасть внутрь. Но беглянка открывать дверь не спешит, ожидая своего адвоката.

"Мы не можем до нее дозвониться, Алла не выходит на связь", — сообщил в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Дмитрий Пищухин.

Он напомнил, что в конце января домохозяйка из Санкт-Петербурга Алла Ильина отправилась в город Хайнань. 30 января всех туристов принудительно вернули в Россию. У них взяли анализы и предупредили, что в случае появления симптомов заболевания надо срочно обратиться к врачам. Утром 4 февраля Алла почувствовала боль в горле и вызвала скорую помощь. По словам женщины, у нее взяли анализы и поместили в карантин в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

"Видимо, две недели в карантине показались Алле вечностью и ждать так долго она не стала. Через какое-то время Ильина приняла решение сбежать как Сара Коннор из "Терминатора". Для побега она выбрала вечер пятницы, предупредив местный персонал, что будет спать. После того, как в палате выключили свет, она замкнула провод над дверью, из-за чего магнитный замок отключился. И женщина смогла сбежать из больницы", — подробно рассказал корреспондент.

При этом непонятно, как дальше будет решена эта проблема. Потому что накануне юристы говорили о том, что никаких оснований для того, чтобы помещать Аллу Ильину принудительно в больницу не существует.

13 февраля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате истцу заявления к Алле Ильиной, "в связи с неподсудностью". В суде пояснили, что административное исковое заявление необходимо подавать по месту регистрации ответчика.

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