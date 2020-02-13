Минфин связал скорость покупки госпакета Сбербанка с ценами на нефть

Скорость завершения сделки по покупки правительством госпакета Сбербанка у ЦБ РФ зависит от уровня нефтегазовых доходов Фонда национального благосостояния. Если цены на нефть не снизятся, то сделка может быть завершена до конца 2020 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Банк России будет продавать госпакет частями. ЦБ владеет 50 процентов + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3 процента обыкновенных акций).

Правительство купит у ЦБ госпакет Сбербанка примерно за 2,5 триллиона рублей.

Для этого Госдумой должен быть принят законопроект о продаже госпакета. ЦБ и Минфин уже разработали документ. Первый этап сделки планируется выполнить в ближайшее время – на покупку части акций крупнейшего банка страны будет направлено 1,2 триллиона рублей.

"Половину по сути стоимости этого пакета мы готовы оплатить сразу, как только будет принят соответствующий законодательный акт", — отметил Силуанов. По его словам, это может произойти в марте.

Пакет акций покупается за счет ФНБ, а его можно тратить только если ликвидные активы фонда не менее 7 процентов ВВП. Пока размер ФНБ меньше этого уровня. К 1 января 2020 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос до 7,8 триллиона рублей.

Министерство получает доходы от налогов нефтегазовых компаний, и если эти доходы выше цены нефти, заложенной в бюджет, то излишки поступают в фонд.

Сейчас Минфин ускорит перечисление нефтяных сверхдоходов в ФНБ. "Да, это мы сейчас побыстрее сделаем", — пояснил Силуанов.

Оставшуюся часть госпакета планируется "докупить либо в текущем году по итогам пополнения средств ФНБ, либо в следующем году, как только наберем необходимый объем", — уточнил Силуанов.

"У нас ФНБ накапливается, цены на нефть выше базовой цены. Если в этом году цена будет выше 52 долларов за баррель где-то, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка", — отметил глава Минфина.

Сейчас цена нефти на российский сорт нефти держится около 52-54 долларов за баррель. Если цена упадет ниже 52 долларов, правительству придется покупать госпакет у ЦБ постепенно.

"У нас есть договоренность, что мы не будем покупать в рассрочку, нам ЦБ не будет передавать акции в рассрочку платежа. Поэтому, как только накопим объем средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем", — заявил Силуанов.