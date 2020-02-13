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13 февраля 202014:00

Топ-10 технологий, которые могут кардинально изменить шопинг

Технологии меняют каждый аспект нашей жизни, в том числе и способ совершения покупок.  Вот 10 самых крупных технологических разработок, которые могут сделать покупки более быстрыми, простыми и персонализированными.

Дополненная реальность

Косметическая промышленность уже давно пользуется преимуществами дополненной реальности. Например, компания "Sephora" создала собственное приложение “Virtual Artist App”, где пользователи могут примерить косметику используя смартфон, и получить реалистичный эффект для четкого понимания, как смотрится та или иная косметика на лице. Сегодня потребители могут протестировать еще больше вещей в виртуальном пространстве, например, очки от Warby Parker, мебель от IKEA и даже автомобили от Toyota.

Big Data

Прогнозная аналитика стала неотъемлемым инструментом маркетинга. Многие западные компании, особенно крупные, имеют отдел прогнозной аналитики, занятый разработкой стратегии эффективного продвижения товаров или услуг.  Собирая информацию с сайтов и социальных сетей, используя искусственный интеллект для анализа, ритейлеры теперь могут узнать потребности своих покупателей лучше, чем когда-либо. К примеру, торговые сети типа Amazon и Target получили возможность удивительно точно угадывать, что может понравиться их покупателям и в чем они нуждаются.

Автоматизация складов

Amazon потратила $775 млн. на приобретение Kiva Systems в 2012 году, ребрендинг компании как Amazon Robotics и создание складской робототехнической системы, способной эффективно перемещать грузы в реальном времени в соответствии с поступающими заказами. В настоящее время все больше ритейлеров пробуют автоматизацию складских процессов — например, Walmart использует Alphabot для выполнения заказов на поставку продуктов в режиме онлайн, а Gap использует роботов Kindred для упаковки и отгрузки джинсов. Автономные склады значительно сократили время обработки заказов, и сервис однодневной доставки Amazon является доказательством этого.

Роботы-ассистенты в магазинах

Не только склады нуждаются в роботах - магазинам они тоже нужны. Такие роботы, как Marty в сети Giant Food Stores, "умные" ассистенты в Walmart или навигационные роботы с 3D-сканерами и технологией распознавания речи LoweBots помогают повысить эффективность работы магазинов и высвободить людей для более тесной работы с покупателями.

Голосовые помощники

Голосовые помощники — это еще один тип роботов, который помогает сделать покупки быстрее и проще. Amazon может похвастаться ростом использования Alexa для совершения покупок, а исследование 2019 года, проведенное Amazon Pay, показало, что 20% американских клиентов, скорее всего, будут совершать покупки с использованием голоса в течение следующих трех лет. С помощью голосовых помощников покупатели могут покупать вещи, даже не используя руки, и говорить намного быстрее, чем печатать.

Сканеры вместо кассиров

Ожидание в очереди к кассиру уходит в прошлое, технологии позволяют покупателям самостоятельно сканировать и оплачивать товары. Сканеры используются в Sam's Club и Kroger, а также в Amazon Go, где система будет отслеживать ваши покупки и автоматически взимать с плату. Стартапы также разрабатывают "умные" тележки для покупок, которые могут идентифицировать товары внутри и обрабатывать платежи, что еще больше революционизирует традиционный процесс покупок в магазинах.

QR-коды на товарах

Британский стартап Evrything в сотрудничестве с такими брендами как Ralph Lauren, Puma и Rebecca Minkoff использует технологии интернета вещей — на товары наносят уникальные цифровые QR-коды. Помимо того, что эта технология помогает ритейлерам следить за своей продукцией в цепочке поставок, она также приносит в магазины цифровой интерактивный опыт, позволяя покупателям просматривать информацию о товаре на своих телефонах после сканирования кода и упрощая процесс проверки подлинности.

Закажи онлайн — забери в магазине

Согласно данным Business Insider Intelligence, 68% американских потребителей пользовались услугой, когда можно заказать товар в Интернете, а потом забрать его без очереди в магазине. Множество ритейлеров предоставляют — и постоянно совершенствуют — эти услуги. Модели BOPIS (buy online pick-up in store) и BORIS (buy online return in store) для многих торговых сетей являются важными частями их стратегии для увеличения продаж. Аналитики Shopgate утверждают, что 90% ритейлеров собираются применить эти два метода в течение 2-х лет.

Распознавание лиц

Распознавание лиц также используется для создания более персонализированных впечатлений от покупок. Например, сеть быстрого CaliBurger или платформа Antavo могут показывать предыдущие заказы, сделанные клиентом, а также  предлагать персонализированные рекомендации и эксклюзивные скидки, узнавая человека посредством технологии распознавания лиц. Роботы, такие как Pepper, которые были установлены в ряде торговых точек, также используют информацию, полученную с помощью систем распознавания лиц, для более эффективного взаимодействия с покупателями.

Бесконтактные платежи

В Mastercard говорят, что европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Так, за год количество платежей, совершенных с помощью таких гаджетов, увеличилось в Европе в 8 раз. Пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты. В 2019 году 61% покупок в европейских магазинах были оплачены с помощью бесконтактных технологий.

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