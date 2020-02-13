13 февраля 202016:21 Анатолий Глянцев

100 миллионов лет: обнаружена древнейшая пчела с прилипшей пыльцой и паразитами

Палеонтологи сделали уникальную находку, проливающую свет на происхождение пчёл. Речь идёт о древнейшем экземпляре пчелы с прилипшей к ней пыльцой и одновременно о древнейшем экземпляре с личинками-паразитами (триунгулинами). Насекомое попало в смолу 100 миллионов лет назад и сохранилось в янтаре.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Palaeodiversity Джорджем Пойнаром-младшим (George Poinar Jr.) из Орегонского университета.

Цветковые растения, царящие сегодня на Земле, появились около 130 миллионов лет назад (хотя некоторые исследователи считают, что существенно раньше). Так или иначе, 90-100 миллионов лет назад они уже составляли большую часть флоры.

У цветковых оказался целый набор преимуществ, обеспечивший им это триумфальное шествие. И не последним из них были яркие цветы, полные сладкого нектара. Деловитые насекомые, целенаправленно облетающие цветок за цветком, оказались куда более эффективными опылителями, чем беззаботный ветер.

Главными же опылителями цветковых являются пчёлы. Во-первых, они гораздо многочисленнее любых других насекомых, занимающихся этим полезным делом. Во-вторых, это единственные опылители, которые на всех стадиях жизненного цикла питаются только пыльцой и нектаром. То есть цветы им нужны буквально как воздух, и посещают они их весьма часто. Так что самоуверенный медвежонок мог считать, что пчёлы существуют, чтобы поставлять мёд к его столу, но у растений на этот счёт своё мнение.

Считается, что пчёлы произошли от ос. Но о том, как суровые хищницы превратились в сладкоежек, известно очень мало. Большинство ископаемых пчёл не старше 65 миллионов лет и мало чем отличаются от своих современных собратьев.

Пчела сохранила некоторые признаки ос, от которых, вероятно, произошла.
Фото George Poinar Jr., OSU College of Science.

В этом смысле новая находка возрастом 100 миллионов лет, сделанная в Мьянме, по-настоящему уникальна. Нет сомнений, что эта пчела активно посещала цветы: к ногам насекомого прилипла пыльца. Возраст окаменелости делает её самым древним в мире образцом пчелы с сохранившейся пыльцой.

Пойнар отнёс животное к новому семейству Discoscapidae, новому роду Discoscapa и новому виду D. apicula. У насекомого есть общие черты как с современными пчёлами, так и с осами.

Так, с заклятыми друзьями Винни-Пуха её роднят волоски на теле, округлая переднеспинка и пара шпор на задних конечностях. В то же время очень низко посаженные основания усиков и некоторые особенности кровеносных сосудов крыла делают D. apicula похожей на осу. При этом нижний сегмент усиков у насекомого раздвоен. Это уникальная особенность, которой нет ни у современных пчёл, ни у ос.

Интересно, что в янтаре, сохранившем погибшее в смоле членистоногое, оказался 21 триунгулин. Так называют личинки паразитических насекомых, задача которых — "прилипнуть" к хозяину, в данном случае пчеле. Пять из этих незваных гостей до конца оставались в непосредственном контакте с жужжащим созданием, которое, вероятно, пыталось выбраться из смолы.

Обычно триунгулины поджидают пчёл в цветках, так что паразиты стали дополнительным доказательством того, что D. apicula была активным опылителем. Кроме того, это древнейшая находка пчелы с триунгулинами.

К слову, возможно, именно этот непрошенный груз и стал причиной постигшей эту особь участи. Он утяжелял насекомое и мешал ему лететь, что и могло стать причиной "ошибки в пилотировании".

"Разумеется, возможно, что большое количество триунгулинов вызвало случайное попадание пчелы в смолу", — предполагает Пойнар.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что янтарь сохранил для палеонтологов древнейших вшей и древнейшую тлю.

Текст: Вести.Наука

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