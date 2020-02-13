Разъяренный бык насмерть растерзал рабочего в Ставропольском крае

На животноводческой ферме в Ставропольском крае бык растерзал рабочего, пасущего коров.

Инцидент произошел в окрестностях Светлограда 6 февраля. Следователи регионального отделения СКР установили, что бык вырвался из загона вместе с коровами, после чего напал на 53-летнего мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако вскоре скончался от многочисленных травм. По факту гибели рабочего проводится проверка.