Китайский врач объяснил рост смертности от коронавируса

Увеличение числа умерших от коронавируса COVID-19 вызвано гибелью возрастных и тяжелобольных пациентов. Об этом заявил главный врач уханьского госпиталя "Цзиньиньтань" Чжан Динъюй.

По его словам, сейчас госпиталь принимает в основном людей в тяжелом и критическом состоянии. Из-за этого смертность резко возросла.

За минувшие сутки количество погибших увеличилось на 254 до 1368 случаев. Это является максимальным однодневным показателем за все время вспышки, уточняет РИА Новости.

На прошлой неделе больницам Уханя было дано указание принимать на лечение только тех больных, состояние которых оценивается как тяжелое или критическое. Другие пациенты отправляются в пункты временной изоляции и полевые медцентры.

По последним данным, в Китае заболели уже почти 60 тысяч человек. Более 1,3 тысячи инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тысяч человек.