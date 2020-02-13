В iFixit разобрали Motorola Razr. Он оказался "самым сложным" смартфоном

Умельцы из компании iFixit, оценивающие ремонтопригодность электроники, вскрыли и изучили содержимое смартфона Motorola Razr со складывающимся пополам экраном. Исследовав начинку, специалисты вынесли вердикт - чинить аппарат необычайно сложно.

Новинке Motorola был отдан всего 1 балл из 10 по шкале ремонтопригодности. Для сравнения, линейке смартфонов iPhone 11, которые тоже сложно разобрать и поменять сломавшуюся деталь, ранее присудили 6 баллов, столько же - Google Pixel 3A и 3A XL.

Инженеры Motorola прибегли к "самым сложным" техническим решениям, с которыми разборщики когда-либо встречались. В первую очередь, аппарат очень тяжело открыть из-за обилия клея. И даже если крышку получится снять, ремонтнику будет мешать множество гибких проводов, которые можно случайно отсоединить и окончательно запутаться.

Заглянув внутрь гибкого Razr, эксперты обнаружили чип Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, оперативную LPDDR4 на 6 ГБ и флеш-память объемом 128 ГБ производства Samsung, а также аккумулятор емкостью 2510 миллиампер-часов. Гибкий pOLED-экран Razr, предположительно, произвела китайская BOE с применением технологий LG Display.

Не только ремонт, но и сама разборка смартфона доставит немало сложностей. Только ради замены батареи, узнали в iFixit, понадобится почти полностью "препарировать" устройство. Кроме того, порт для зарядки припаян прямо к основной плате. В связи с этим специалисты выразили удивление, что Motorola предлагает починить сломавшийся экран Razr "всего за $299".

Moto Razr вышел 6 февраля. В США его можно купить за $1499. Это первый смартфон компании, который оснащается "непрерывным", складывающимся напополам экраном. У аппарата не самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также второй, 2,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 на 600 пикселей. Основная камера имеет разрешение 16-мегапикселей и светосильный (f/1.7) объектив, фронтальная внутри - 5-мегапиксельная.