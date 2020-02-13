"Сочи" отыграл две шайбы в матче с "Сибирью" и выиграл серию буллитов

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался с матча в Новосибирске. Местная "Сибирь" принимала ХК "Сочи". Гости отыгрались, уступая в счете 0:2, а затем взяли верх в серии буллитов.

В первом периоде сибиряки отправили две шайбы в ворота гостей. Сначала отличился Дмитрий Саюстов. Затем успех развил Юкка Пельтола, когда у "Сибири" было на одного игрока больше. Этот счет 2:0 сохранялся вплоть до 47 минуты, пока Денис Мосалев не отыграл один гол. За четыре с половиной минуты до завершения третьего периода Симон Бертильссон восстановил равновесие. В основное время ничья 2:2.

Пять дополнительных минут не принесли успеха ни одной из сторон. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Сочи" 3:2. Сочинцы набрали 55 очков и занимают девятое место в Западной конференции. От идущего восьмым "Торпедо" их отделяет три очка. У "Сибири" 66 очков и пятое место в Восточной конференции.