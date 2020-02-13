Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову, вернув ему изъятые вещи

Мосгорсуд постановил вернуть осужденному на три года условно за призывы к экстремизму студенту четвертого курса факультета социальных наук московского университета "Высшая школа экономики" Егору Жукову сувенирную фигурку из трех лягушек и желтый флаг с изображением змеи (символ либертарианцев), изъятые у него в качестве вещественных доказательств.

Как передает ТАСС, срок наказания Жукову оставлен прежний, его адвокаты намерены обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Студент был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках. Через месяц по ходатайству Следственного комитета России Жуков был переведен под домашний арест.

Позднее СКР данное обвинение отменил и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму, основываясь на роликах Жукова, размещенных на видеохостинге YouTube.

Согласно экспертизе, проведенной сотрудником ФСБ Александром Коршиковым, в словах студента не содержится прямых призывов к насилию, но по определенным словосочетаниям можно сделать вывод, что Жуков подталкивал аудиторию к насильственным действиям.

В итоге 6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам колонии условно и запретил ему администрирование сайтов в Интернете на два года.