Потребительские цены в США слабо выросли в январе

Базовый уровень потребительских цен в США вырос в январе, в то время как число американцев, которые подали заявки на пособия по безработице, немного увеличилось на прошлой неделе, передает Reuters.

Свежие показатели говорят о том, что экономика США сохраняла стабильность, чтобы Федеральная резервная система (ФРС, центральный банк) США оставил процентные ставки на нынешнем уровне в 2020 году.

Отчеты министерства труда последовали за заявлением главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что сейчас экономика страны показывает хорошие результаты.

Индекс потребительских цен, исключая продукты питания и энергоносители, вырос в январе на 0,2%, поскольку американцы платили больше за жилье и одежду, после роста на 0,1% в декабре.

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что базовый индекс потребительских цен увеличится на 0,2% в январе в месячном выражении и на 2,2% — в годовом.

Министерство труда также сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 2 тысячи до 205 тысяч с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 февраля.

Экономисты прогнозировали рост заявок на пособие до 210 тысяч за последнюю неделю. Четырехнедельный средний показатель первичных заявок, который считается не столь волатильным, не изменился и составил 212 тысяч на прошлой неделе.