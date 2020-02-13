Поехать и остаться в живых: как проходит отбор в современные таксисты

Каждый год жертвами таксистов становятся сотни россиян. Пассажиров избивают, обворовывают, насилуют и убивают. В советские годы профессия таксиста была престижной, устроиться на такую работу было непросто. Сейчас стать водителем очень легко, потому неизвестно, сколько злоумышленников колесят по стране. Журналисты решили провести собственный эксперимент и проверить, как проходит отбор в современные таксисты — расследование в "Прямом эфире".

Порой небезопасны и сервисы попутчиков. Наиболее популярный в России — BlaBlaCar. Некоторые пользуются приложением, поскольку это удобно и дешево. Ксения Литвинова тоже прибегала к помощи данного сервиса. В первых числах января она выехала из Санкт-Петербурга, но так и не вернулась домой в Туапсе. Ее муж Алексей Крицын заявил в студии Андрея Малахова: "Помогите найти мать моего ребенка" .

В "Прямом эфире" вспомнили историю абаканского маньяка Дмитрия Лебедя, который за пять лет работы в такси совершил четыре убийства и несколько изнасилований. Его приговорили к пожизненному заключению. Отец одной из жертв, Анастасии Боргояковой, рассказал, что провел собственное расследование в данном деле. На поиски дочери у него ушло два с половиной года.

Светлана Пеленица из Воронежа стала жертвой водителя-отравителя. Таксист предложил ей выпить воды, а дальше — провал в памяти. В результате девушка очнулась в лесу с дикими головными болями. Светлана осталась без ценных вещей, ключей от квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело, но оно так и не сдвинулось с мертвой точки — преступник по сей день находится на свободе.

Конечно, существует опасность не только со стороны водителей. Например, Ольга Копейкина работает таксистом. Она призналась, что плохими бывают и пассажиры. Один из клиентов женщины пытался изуродовать ей лицо с целью ограбления. Она считает, что необходимо обезопасить и водителей, и пассажиров на законодательном уровне.

Варвара Денисова из Екатеринбурга рассказала, что ее водительский стаж составляет девять с половиной лет. За это время она часто сталкивалась с хамством пассажиров. Женщина вспомнила, как из-за непристегнутого пассажиром ремня безопасности произошел конфликт, в итоге ее машины была разбита — сумма ущерба составила 215 тысяч рублей.

Кто несет ответственность за жизнь пассажиров в такси? Кто нас возит? Есть ли в России государственное такси? И чем закончился рейд корреспондентов программы по стоянкам такси? Об этом и многом другом в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".