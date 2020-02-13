Жириновский посоветовал отменить рукопожатия в Госдуме

Благодаря усилиям главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского коронавирус не добрался до Государственной думы. Владимир Вольфович выбрал самый эстетичный способ защиты от новой инфекции.

На кадрах, которые показали в программе "60 минут", Жириновский вышел на трибуну Госдумы в белых перчатках. "Всем рекомендую перчатки и никаких рукопожатий!" — заявил лидер ЛДПР.

"Ученые уже подсчитали, что на наших руках более 30 тысяч микробов. Они потом скажутся, сразу никто не заболеет. Но микробы постепенно проникают в организм и ослабляют его. Сегодня я попрошу пройти по всем поручням Государственной думы. Уборщиц попрошу брать пробы грязи на столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы", — заключил Владимир Жириновский.

В заключение своего эмоционального выступления Жириновский запретил кому-либо протягивать ему руки: "Президент сам протягивает, я ему пожму, остальным всем запрещаю!"