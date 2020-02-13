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Коронавирус 11 минут назад

13 февраля 202020:51 Сергей Мингажев

Одиссея лайнеров продолжается: Westerdam пустили в порт, на Diamond Princess растет число заболевших

Одиссея лайнеров продолжается: Westerdam пустили в порт, на Diamond Princess растет число заболевших

В Китае резко возросло число заболевших коронавирусом — почти 15 тысяч новых заразившихся за сутки. Такой скачок власти объяснили тем, что врачи стали использовать новые методы диагностики. Теперь инфицированными признали тех, у кого вирус раньше только подозревали. Тем временем, первый случай заражения подтвердили в Лондоне.

И сегодня же появилась первая карантинная зона за пределами Китая. Во Вьетнаме изолировали целую сельскую коммуну с населением в 10 тысяч человек, после того, как там заболели шестеро.

Новых инфицированных нашли и на круизном лайнере Diamond Princess — их уже 218. А другой корабль с туристами, Westerdam, наконец пустили в порт в Камбодже. Но почти полторы тысячи пассажиров все равно на берег не выпускают.

"Корабль принял курс на Сиануквиль, мы заходим в порт" – рассказывает девушка-пассажирка.

Вертолет камбоджийских ВВС прибыл в порт Сиануквиль, чтобы забрать образцы взятой на анализ крови пассажиров с многострадального лайнера Westerdam. Вряд ли кто-то из полутора тысяч туристов, среди которых и граждане России, предполагал, что их затянувшийся вояж закончится в Камбодже.

"Только что нам объявили, что мы минут через 15-20 прибудем в док. Раздали нам паспорта с камбоджийскими визами, выдали нам визу, по-моему, на три месяца. Все очень организованно. Вот это стоят эти санитайзеры, если вдруг они не срабатывают, то тут стоят сотрудники и каждому входящему обязательно дают вот такой гель дезинфицирующий", — рассказала Яна Дмитриева, пассажирка.

Две недели лайнер безуспешно искал пристанища в западной части Тихого океана. Гуам, Япония, Филиппины, Тайвань, Таиланд — всюду Westerdam разворачивали в страхе перед коронавирусом и все потому, что в японском порту Йокогама уже вторую неделю продолжается драма с карантином на борту Diamond Princess.

"Товарищи, наши соотечественники, которые вышли со мной вместе на прогулку. Уже без двадцати десять по часам, а никого нету из наших японских друзей, только два соотечественника и я, который ведет эту съемку. Японцы, видно, заболели", — сообщил Сергей Попов, пассажир лайнера.

Заболели, кстати, не только японцы. На девятый день карантина вирус диагностирован у 44 человек. Пока их снимают с борта и развозят по больницам, сотрудники карантинной службы берут анализы у очередной группы пассажиров. Команда судна пытается хоть как-то скрасить унылые будни невольного заточения свыше трех с половиной тысяч человек.

"Сбылась мечта россиянина! Вот сегодня утром нам принесли совершенно бесплатно: коньяк Courvoisier, четыре бутылки пива, два яблока, два апельсина, "Кока-колу", простую воду", — сообщил Попов.

По нашей просьбе Сергей Попов — врач, профессор-стоматолог из Омска проводит видео-экскурсию по пустынным коридорам лайнера: "Вот смотрите, на каждом этаже находятся резиновые перчатки, дезинфицирующая жидкость, перед выходом на палубу обязательно все руки обрабатывают".

С начала карантина на лайнере проверку на вирус прошли 713 человек, в 218 случаях анализ дал положительный результат.

Пока соотношение заболевших к общему числу проверенных на вирус — один к трем. Уже ни у кого нет сомнений, что каюты на Diamond Princess не представляют надежной защиты от распространения инфекции на борту. Официальный срок окончания карантина — по-прежнему 19 февраля.

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