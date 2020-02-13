13 февраля 202021:43 Ольга Турчанинова

Детдом вместо бабушки: опека забрала детей из-за маленькой квартиры

Детдом вместо бабушки: опека забрала детей из-за маленькой квартиры

Долгие месяцы в приюте вместо родного дома. В Москве разгорается скандал из-за судьбы четырех братьев, которых отказываются отдавать на воспитание бабушке. Соцслужбы смущает ее скромное жилье. И мальчиков в любой момент могут отправить в детский дом или передать в приемную семью.

Свой 11-й день рождения Тимур первые отмечал не дома, а в ресурсном центре. Это нечто вроде временного приюта. Здесь же три его брата: Дане восемь лет, а близнецам Ратмиру и Фоме по четыре.

Мальчики живут тут уже восемь месяцев. Все это время забрать их пытается родная бабушка. Все началось прошлым летом. Лариса Минина сама обратилась в опеку с жалобами на свою дочь Анну. Та употребляет наркотики и устроила притон в квартире. Ее ограничили в родительских правах, и Лариса надеялась, что заберет детей. Но опека решила иначе.

"А вот с Даней, со средним, проблемы, — сетует бабушка, — он мне говорит: "Мы навсегда в детдом уедем". Он не верит уже ни во что".

Все дело в жилье. Единственная собственность семьи — та самая двухкомнатная квартира, в которой и проживает дочь-наркоманка. Здесь же жила и бабушка. По закону, если мать ограничена в правах, то жить с ней под одной крышей дети не могут. Поэтому бабушка сняла жилье. "Но снять двухкомнатную квартиру — это нереально. Мы бедные люди", — говорит бабушка. На зарплату соцработника Лариса смогла позволить себе только однокомнатную квартиру. "В принципе, если все убрать лишнее отсюда, места для четырех мальчиков вполне хватило бы", — уверена она.

Но опеке не хватило, ни квадратных метров, ни свежих обоев и они отказали бабушке в опекунстве над родными внуками:

Бабушке было отказано по ряду объективных причин, в числе которых неудовлетворительное состояние жилья и отсутствие условий для нормального воспитания и развития детей.

И вроде все логично, но в законе никаких норм о метрах для проживания нет.

"Конечно, это неправомерный отказ, потому что нет требования к количеству метров. Мы должны в первую очередь смотреть с точки зрения того, что в интересах этого ребенка", — говорит руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

Впрочем, есть у опеки и другая претензия. Ларису соцслужбы обвиняют в том, что она плохо воспитала дочь. А, значит, и внуков ей доверять нельзя.

"Речь идет о совершеннолетнем ребенке бабушки. И как в дальнейшем могла сложиться жизнь ее дочери, это не имеет отношения к вопросу, который рассматривается органами опеки. Это несостоятельный аргумент", — подчеркивает адвокат Михаил Николаец.

Выход эксперты видят в размене квартиры или выселение мамы-наркоманки. Сделать это можно через суд и при участии органов опеки. Только делать этого они почему-то не спешат, ведь гораздо легче просто забрать детей.

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