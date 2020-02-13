  • USD
    63.047
  • EUR
    68.7843
  • IMOEX
    3110.05
  • RTSI
    1543.5
  • DJA
    9719.68
  • NASDAQ
    9743.02
  • BRENT
    56.11
  • ГАЗПРОМ
    233.55
  • Газпрнефть
    460.8
  • Роснефть
    463
  • АЛРОСА
    81.47
  • Сбербанк
    253.89
13 февраля 202020:51

Вопреки санкциям Иран развивает высокотехнологичные сектора

Global Look Press

Прошло уже больше года с тех пор, как администрация Трампа начала кампанию “максимального давления” против Ирана и почти два года с тех пор, как госсекретарь Майк Помпео выдвинул Тегерану 12 требований по изменению поведения иранского режима.

Для Ирана кампания “максимального давления”, безусловно, оказалась мощным ударом. Экономика страны находится в рецессии, инфляция растет, а иранский риал все больше обесценивается. Самая крупная иранская банкнота — 100 тыс. риалов — стоит всего $ 2,50 по официальному курсу и еще меньше на “черном рынке”, пишет в The National Interest американский эксперт по Ирану Майкл Рубин.

Поскольку внешняя политика и оборона стали инструментами в политической борьбе, в конгрессе усиливается критика, главным образом со стороны демократов, иранской политики Трампа. Однако все, кто настаивают, что "максимальное давление" никогда не принесет результата, забыли недавнюю историю.

В 1981 г. в первый день президентства Рейгана именно “максимальное давление” вынудило Иран освободить захваченных в посольстве в 1979 г. американских заложников. В 1988 г. революционный лидер Аятолла Хомейни из-за внешнего экономического давления согласился на перемирие в ирано-иракской войне, которое ему впервые предложили шесть лет до этого.

Между тем, отсутствие какой-либо стратегии разрушения изнутри Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — главный недостаток нынешней кампании “максимального давления”. Несмотря на то, что правительство США считает КСИР террористической организацией, которая угрожает интересам Америки и ее союзникам по всему Ближнему Востоку, для Корпуса стражей Исламской революции основным фокусом деятельности является внутренняя ситуация в Иране. В 2007 г. тогдашний главы КСИР Мохаммад Али Джафари заявил, что иранская общественность, а не американские силы — основная угроза режиму.

До тех пор пока КСИР остается единой, сильной и хорошо управляемой организацией, не следует ожидать кардинального изменения политики или смены политического режима в Исламской Республике. Вашингтон должен делать все, чтобы провоцировать разногласия и создавать трещины внутри КСИР.

В рамках кампании “максимального давления” все еще остаются многочисленные санкционные лазейки. К счастью, эти проблемы можно решить таким образом, чтобы оказывать давление на иранскую власть, не причинив вреда иранским гражданам, большая часть которых страдает от клерикального режима.

Следует заметить, что вопреки международным санкциям иранское правительство активно инвестирует в промышленность, которая увеличивает военные возможности страны. Так, например, иранские инженеры уже более десяти лет работают в области нанотехнологий и, судя по всему, добились значительных успехов. Саид Саркар, пресс-секретарь штаб-квартиры нанотехнологий Исламской Республики, недавно сообщил, что в настоящее время на внутреннем рынке производится 610 продуктов, связанных с нанотехнологиями, а 15 отраслей иранской промышленности, среди которых фармацевтическая, строительная, текстильная, автомобильная, нефтяная, газовая и нефтехимическая, используют нанотехнологии. Саркар также утверждает, что Иран успешно экспортирует нанотехнологии в 45 стран.

Иранские разработки по углеродным волокнам, тем временем, позволили Исламской Республике построить более легкие и более совершенные беспилотные летательные аппараты и, возможно, более совершенные центрифуги.

Совсем недавно иранские компании при поддержке иранского правительства занялись добычей редкоземельных металлов, многие из которых имеют уникальное промышленное применение. Если иранское правительство добьется успеха, оно сможет не только сохранить все более дефицитную твердую валюту, но и развивать собственный промышленный потенциал и эффективнее противостоять американским санкциям.

Сегодня США в основном озабочены ядерными амбициями Исламской Республики и ее стремлением получить баллистические ракеты, но иранская промышленность намного шире и включает в себя высокотехнологичные сектора. Было бы ошибкой игнорировать нишевые иранские отрасли, потому что они формируют основу асимметричных возможностей, которые иранское руководство без колебаний развернет или будет экспортировать в будущем.




 

Сейчас

20:40

Задержана женщина, бросившая сына возле метро

19:09

Губернатор Калужской области Артамонов ушел в отставку

17:21

Путин: новейшее российское оружие обесценило любую ПРО

16:10

Facebook оштрафован в РФ на 4 миллиона рублей

15:04

Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

12:47

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

11:35

Бизнесмен Минц заочно арестован судом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Как люди скажут, так и будет: что изменится, а что останется прежним в Конституции

Как люди скажут, так и будет: что изменится, а что останется прежним в Конституции

1 час назад
Губернатор Калужской области Артамонов ушел по собственному желанию

Губернатор Калужской области Артамонов ушел по собственному желанию

3 часа назад
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

25 минут назад
Снижение ставок ипотеки, лекарства и маткапитал: Мишустин дал поручения правительству

Снижение ставок ипотеки, лекарства и маткапитал: Мишустин дал поручения правительству

39 минут назад
Задержана женщина, бросившая сына в переходе метро

Задержана женщина, бросившая сына в переходе метро

1 час назад
Водонаева отчиталась полиции насчет скандального поста в Instagram

Водонаева отчиталась полиции насчет скандального поста в Instagram

42 минуты назад
Фуркад собрался судиться с Резцовой

Фуркад собрался судиться с Резцовой

3 часа назад
Фильм "Лёд 2" заработал 60 миллионов еще до выхода в прокат

Фильм "Лёд 2" заработал 60 миллионов еще до выхода в прокат

21 минута назад
Детдом вместо бабушки: опека забрала детей из-за маленькой квартиры

Детдом вместо бабушки: опека забрала детей из-за маленькой квартиры

32 минуты назад
Украинка просит об эвакуации из Уханя

Украинка просит об эвакуации из Уханя

1 час назад
В Красноярском крае умер ребенок, для которого в регионе не нашлось лекарства

В Красноярском крае умер ребенок, для которого в регионе не нашлось лекарства

5 часов назад
Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

5 часов назад
Бывший муж Началовой проиграл иск к StarHit из-за статьи об изменах

Бывший муж Началовой проиграл иск к StarHit из-за статьи об изменах

6 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49
Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

11.02.2020 15:20
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Европейский Сталинград: бои в Будапеште шли за каждый дом

Европейский Сталинград: бои в Будапеште шли за каждый дом

45 минут назад
Жириновский посоветовал отменить рукопожатия в Госдуме

Жириновский посоветовал отменить рукопожатия в Госдуме

2 часа назад
Поехать и остаться в живых: как проходит отбор в современные таксисты

Поехать и остаться в живых: как проходит отбор в современные таксисты

3 часа назад
Причиной смертельной аварии под Псковом стало превышение скорости

Причиной смертельной аварии под Псковом стало превышение скорости

3 часа назад
Геймеры научат ИИ управлять стаями боевых дронов

Геймеры научат ИИ управлять стаями боевых дронов

3 часа назад
Репетитор-педофил заставлял школьницу переодеваться в вещи возлюбленной

Репетитор-педофил заставлял школьницу переодеваться в вещи возлюбленной

3 часа назад
Астраханке отказали в выплатах из-за мертворожденных детей

Астраханке отказали в выплатах из-за мертворожденных детей

3 часа назад
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

3 часа назад
На "коронавирусную беглянку" из Петербурга снова подали в суд

На "коронавирусную беглянку" из Петербурга снова подали в суд

3 часа назад
США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех российских компаний

3 часа назад
Житель Башкирии запечатлел продавца шаурмы, мывшего ноги на рабочем месте

Житель Башкирии запечатлел продавца шаурмы, мывшего ноги на рабочем месте

3 часа назад
Китайский врач объяснил рост смертности от коронавируса

Китайский врач объяснил рост смертности от коронавируса

4 часа назад
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

4 часа назад
В Саратове проверят дворников, которые раскидывали мусор, имитируя уборку

В Саратове проверят дворников, которые раскидывали мусор, имитируя уборку

4 часа назад
Роскомнадзор вновь потребовал от Facebook и Twitter локализовать базы данных россиян

Роскомнадзор вновь потребовал от Facebook и Twitter локализовать базы данных россиян

4 часа назад
Трясущиеся руки и расстройства психики: чем рискуют покупатели "таблеток стройности"

Трясущиеся руки и расстройства психики: чем рискуют покупатели "таблеток стройности"

4 часа назад
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

4 часа назад
Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей

Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей

5 часов назад
Нестор Шуфрич объяснил грусть доктора Комаровского

Нестор Шуфрич объяснил грусть доктора Комаровского

5 часов назад
Минфин связал скорость покупки госпакета Сбербанка с ценами на нефть

Минфин связал скорость покупки госпакета Сбербанка с ценами на нефть

5 часов назад
"Попала в ад": устроившая истерику в такси фитнес-тренер пожаловалась на угрозы

"Попала в ад": устроившая истерику в такси фитнес-тренер пожаловалась на угрозы

6 часов назад
Исследования показывают катастрофическое падение числа насекомых в мире

Исследования показывают катастрофическое падение числа насекомых в мире

6 часов назад
Умер известный футбольный судья Валерий Бутенко

Умер известный футбольный судья Валерий Бутенко

6 часов назад
В РАМТе показали спектакль "Гробовщик. Пир во время чумы"

В РАМТе показали спектакль "Гробовщик. Пир во время чумы"

6 часов назад
"Путин. 20 лет": опубликована последняя часть архивных фото президента России

"Путин. 20 лет": опубликована последняя часть архивных фото президента России

6 часов назад
Судьба Любови Полехиной: от московского дворника до звезды колумбийских сериалов

Судьба Любови Полехиной: от московского дворника до звезды колумбийских сериалов

7 часов назад
Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

Остановить "тикающие часики": учёные придумали, как омолодить яйцеклетки

8 часов назад
В России могут провести "гаражную амнистию"

В России могут провести "гаражную амнистию"

8 часов назад
В "МУЛЬТ в кино" состоится премьера нового сезона "Фиксиков"

В "МУЛЬТ в кино" состоится премьера нового сезона "Фиксиков"

9 часов назад
Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

Директор карельской школы отчитала ученицу за короткую юбку и толстоватые ноги

9 часов назад
ДНК-тест рыжего "Иванушки" показал, что не он отец сына "опасной фанатки"

ДНК-тест рыжего "Иванушки" показал, что не он отец сына "опасной фанатки"

10 часов назад
Звезды фильма "Лёд 2" сыграют в шоу "Сто к одному"

Звезды фильма "Лёд 2" сыграют в шоу "Сто к одному"

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку