Американские войска подверглись ракетному обстрелу в Ираке

Иракская военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере страны, используемая американскими войсками, подверглась ракетному обстрелу.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что ракетный обстрел велся из установки залпового огня и после его окончания в небо над базой взлетели боевые самолеты ВВС США.

5 января 2020 года парламент Ирака вынес решение о выводе из страны иностранных войск, после того, как 3 января т.г. американцы нанесли авиаудар и уничтожили в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.