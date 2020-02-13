Послу РФ в Турции угрожают в связи с событиями в Идлибе

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах, поступивших в его адрес в связи с обострением ситуации в Идлибе.

Как отметил дипломат, последние события в этой сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в социальных сетях Турции.

Говоря об эскалации конфликта в Сирии, Ерхов подтвердил: "очень болезненные события и тревожные дни". Сначала погибли офицеры ВС РФ, затем – военнослужащие Турецкой Республики. После этого в социальных сетях началась "чудовищная свистопляска". В интервью Sputnik Турция посол процитировал некоторые высказывания: "Прощайтесь с жизнью", Настало время вам сгореть", "Никто не будет вас оплакивать".

Ерхов напомнил, что подобная ситуация уже была пять лет назад в связи с ситуацией в Алеппо. Все закончилось "самолетным кризисом" и убийством посла Андрея Карлова. Дипломат подчеркнул, что теперь ему самому напрямую угрожают, отметив "кровожадность некоторых авторов постов и блогов, а также ненависть и злобу, которые порой отбивают у них самих охоту и способность рассуждать логически.

И второй момент, по мнению Ерхова, еще более опасный – это нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять право другого на собственную точку зрения. "Такой настрой может обернуться большой бедой", — цитирует слова Ерхова РИА Новости.

Ранее Турецкая Республика сообщила о пяти погибших во время обстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны армии САР.

Также 3 февраля в результате обстрела погибли восемь турецких военных. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате ответных ударов погибли 76 сирийских солдат.

Турецкий лидер подчеркнул, что обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на главу САР Башара Асада, чтобы войска правительства прекратили наступление в Идлибе и отошли от турецких наблюдательных пунктов до конца февраля. В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом.

Также накануне президент Турции обвинил Сирию и Россию в обстреле мирных жителей в Идлибе. Москва, отвергнув данные обвинения, отметила: причиной обострения в Идлибе стало невыполнение Турцией своих обязательств.