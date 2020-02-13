13 февраля 202023:59

Казанский "Ак Барс" переупрямил рижское "Динамо"

dinamoriga.lv

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В столице Латвии рижское "Динамо" принимало казанский "Ак Барс". Матч завершился с футбольным счетом 2:1. Гости открыли счет и "закрыли" его, победив в самой концовке.

Галимов выел "барсов" вперед уже на 4-й минуте встречи, но после этого рижане довольно быстро выровняли игру, а в конце первого периода восстановили равновесие усилиями Джериньша. Дальше на площадке долго шла позиционная борьба, не без шансов с обеих сторон, но гол случился только на 58-й минуте, когда Воронков принес победу хоккеистам из Татарстана.

Результаты других матчей, завершившихся к этому времени: "Северсталь" – "Куньлунь Ред Стар" – 2:1, "Витязь" – "Амур" – 3:4 Б.

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