Мария Аронова о фильме "Лёд 2": там все про любовь, там без этого невозможно

Сегодня, 14 февраля, в прокат выходит фильм "Лёд 2". Уже сейчас его можно увидеть на ночных экранах столицы. Эта романтическая сказка Жоры Крыжовникова – продолжение полюбившейся россиянам спортивной мелодрамы "Лёд".

Одну из главных ролей в кинокартине "Лёд 2" исполняет Мария Аронова – она играет справедливого, но жесткого детского тренера Ирину Шаталину. В своем эксклюзивном интервью Олегу Пакшину актриса рассказала об особенном значении ленты. "Фильм – про любовь! – подчеркнула Аронова. – Мы правильно выходим 14 февраля. Дай нам Бог выйти и понравиться. Там все про любовь, там без этого невозможно, там все основано на этом".

Главные роли в фильме исполнили также Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и Вита Корниенко. Вите всего 9 лет, однако она показала себя как взрослая, серьезная актриса. "Она работает круче очень многих взрослых опытных людей, — рассказала Аронова. – И мы даже аплодировали ей. Я абсолютно чистосердечно пожимала ей руку. И каждый раз, когда мы встречались на площадке, говорила: "Здравствуйте, коллега". И в этом не было шутки, какого-то подкола с моей стороны в адрес девочки. Настоящий профессионал!"

Продюсерами сиквела, снятого при участии телеканала "Россия 1", вновь выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Сценарист картины – Андрей Золотарев.