Распространение коронавируса COVID-19: последние новости

Российские авиакомпании прекращают чартерные рейсы в Китай. Это сделано для предотвращения распространения нового коронавируса. Китайские чартеры при этом продолжат летать в Россию и обратно. Между тем в Пекин в выходные прибудет большая международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они должны определить источник заболевания, в также помочь властям сдержать вспышку. Помимо Китая коронавирус выявлен в 24 странах. Всего с начала вспышки заболело больше 60 тысяч человек. Больше 1300 — умерли.

Обуздать эпидемию все миром. Ученые работают сразу над четырьмя разными вакцинами против коронавируса COVID-19. Но самый оптимистичный прогноз – приступят к тестам на людях не раньше, чем через 3-4 месяца.

"Мы определили эпидемиологию как важный приоритет. Потому что нам действительно нужно понять этот вирус, выяснить, где он возник и как перескочил к людям, какие возрастные группы он затрагивает, какие условия делают эту болезнь более или менее тяжелой у разных людей", — объясняет главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Тем временем Международный валютный фонд собирает данные для оценки последствий вспышки вируса в Китае и воздействия на его экономику. Какие экономические последствия ждут остальной мир?

"Мы часто сравниваем атипичную пневмонию в начале 2000-х годов с коронавирусом. Но надо помнить — вирусы разные. И Китай отличается, и мировая экономика не та. Вирус распространяется иначе, чем атипичная пневмония, и уже превысил число людей, потерявших тогда свои жизни. Китайская экономика гораздо более значима для мира. Тогда это было восемь процентов мировой экономики. Сейчас — 19, и она куда более интегрирована", — отмечает управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По всему миру отменяют мероприятия, которые планировали не один месяц. Этап "Формулы-1" в Китае решили перенести. Он должен был пройти в Шанхае в апреле. Отменили этап Кубка мира по скалолазанию. В Барселоне впервые за 33 года не пройдет крупнейшая выставка мобильных гаджетов. Ранее на нее отказались ехать такие гиганты, как Sony и Amazon. Организаторы объявили — ни одному туристу из китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, не будет разрешен доступ. Но затем решили конгресс вовсе не проводить. Убытки оценили в 500 миллионов евро. Но безопасность – важнее. Чиновником лишь осталось успокаивать население.

"Если бы кто-то из нас подумал, что может быть повод для тревоги или для принятия чрезвычайных мер, мы бы, очевидно, первыми об этом заявили. Но сейчас органы здравоохранения говорят, что нет никаких оснований для чрезвычайных мер", — говорит мэр Барселоны Ада Колау.

Недели моды в Шанхае и Пекине отложены из-за эпидемии. Отменили ярмарку в Гонконге. Китайские бренды не поехали на Неделю моды в Париж. А часовая и ювелирная марка Bvlgari покидает выставку в Базеле. Фобия вокруг COVID-19 перешла и на самих китайцев. Во многих странах уже призвали соотечественников быть толерантнее. Тем более странным на этом фоне выглядит шутка российского футболиста Дмитрия Тарасова. Он опубликовал в соцсети фотографию с парикмахером азиатской внешности и надписью "коронавирус".

"Если он и выйдет с извинениями, то извинения будут навязаны его пресс-службой клуба, то есть самом Дмитрию Тарасову кажется, что это смешно", — комментирует ассистент тренера ФК "Сочи-м" Никита Ковальчук.

Организация "Футбол против расизма в Европе" сочла шутку неуместной и предложила РФС наказать спортсмена. Эпидемия, которая уже унесла почти полторы тысячи жизней, – действительно, не самая удачная тема для шуток.