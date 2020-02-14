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Ситуация на Украине 55 минут назад

14 февраля 202002:05 Анастасия Ефимова

Кадровые перестановки в офисе президента: что ждет Украину?

Кадровые перестановки в офисе президента: что ждет Украину?

Новый глава украинского президентского офиса Андрей Ермак встретился с послами стран G7. Обсуждали местные выборы, в том числе в Донбассе, а также обмен пленными. Ермак занял свой пост всего три дня назад — после того, как Владимир Зеленский уволил прежнего главу своего офиса Андрея Богдана. На что могут повлиять кадровые перестановки?

Who is mister Yermak? – задается вопросом украинская пресса. И "ридной мове" с английским изменяет вовсе не из соображений политической моды. Введенного в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины нового главу президентского офиса называют главным переговорщиком Зеленского. Это он летал в Мадрид к личному адвокату Трампа – встреча, которая вскоре станет одним из центральных эпизодов американской саги об импичменте. Это он от имени киевской стороны согласовывал итоговое заявление "нормандской четверки" после саммита в Париже. Это он, как утверждают сразу несколько источников, в разговоре со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером выложил на стол фотографию своего контуженного в Донбассе брата, заявив: "Это Порошенко виноват!", прямо требуя продолжения уголовного преследования для бывшего президента.

"Главное свойство Ермака – это его более чем дружеские отношения с господином Джулиани. А господину Зеленскому сейчас позарез нужен визит в Вашингтон: Джулиани и американский президент — с одной стороны, Ермак и Зеленский — с другой", — отмечает директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

До поры до времени широко известный в узких кругах как юрист, бизнесмен и даже кинопродюсер, на политическую арену Андрей Ермак вышел во время предвыборных дебатов Зеленского и Порошенко. Вот он, по-хозяйски, руки в карманах, меряет шагами сцену "Олимпийского". И, несмотря на остроту момента, похоже, не очень-то нервничает.

Сам он пана Зеленского знает очень хорошо. Десять лет дружбы (поговаривают, что весь "95 квартал" даже одеваться предпочитал в магазине, которым фактически управлял Андрей Ермак) и тесные, почти семейные, связи. На этих кадрах, правда, Ермака нет. Но в своей еще допрезидентской жизни слуга народа и без друга хорошо справляется.

На более официальных видео Андрей Ермак – всегда за плечом у Владимира Зеленского. Вот он неотступно следует за президентом после инаугурации. Вот – внимательно смотрит на Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. Это – кадры траурной встречи самолета с останками погибших в авиакастрофе под Тегераном. От главы государства Ермака отделяет только премьер-министр. За пару дней до этого Алексей Гончарук как раз подавал в отставку, которую президент не принял. А вот с бывшим главой офиса Андреем Богданом церемониться не стал.

"Кадровые перестановки могут быть, потому что команда там слабая, разношерстная. У них, даже по признанию самого Зеленского, конфликты, какие-то личностные противоречия. Это люди из разных сред. Одна серьезная среда — артистическая, нервная, так сказать, шизоидного типа. Поэтому там не исключены, даже могут быть предсказаны большие кадровые изменения. И Ермак – не самый главный в этом деле человек", — говорит главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

Так и не оставленный премьер-министр, кстати, в последние дни тоже наделал шума. Танцевать, правда, Алексей Гончарук пока не научился. А вот привлекать к себе внимание – вполне.

Вот еще 28-летний уроженец Жмеринки Алексей Гончарук митингует за права частных инвесторов. А вот в числе нанятой массовки внимательно следит за судьбой украинского человека-паука в телестудии популярного ток-шоу. Вспоминая его фотографии с шубой, беретом и оружием, эксперты разводят руками. Мол, у каждого премьер-министра свои слабости.

"Ермак – это теневая достаточно глубокая фигура спокойного и осторожного человека, который спокойно решает те или иные вопросы. Я думаю, его приход сейчас приведет к таким тектоническим изменениям. Видимо, они сейчас готовятся зачистить кабинет министров этого мальчика-самокатчика, этого Гончарука", — комментирует ситуацию политолог Олег Соскин.

В том, что назначение Андрея Ермака приведет к серьезным кадровым перестановкам (прежде всего — в кабинете министров), среди украинских политиков сейчас мало кто сомневается. И премьер Гончарук — вовсе не последний из тех, кто может оказаться под ударом. В отличие от него, выкладывающего отчеты о каждом своем шаге в соцсетях, — новый глава офиса, кстати, человек куда более закрытый. Изредка публикует селфи. Чуть чаще – снимки президента Зеленского. Но самую большую слабость Андрей Ермак питает к чужим умным мыслям. Среди них, в частности, слова Франца Кафки. О решениях, которые отрезают путь назад. Судя по тому, как мало "лайков" набрал пост, эти решения непопулярные. Что, впрочем, вряд помешает их принять.

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