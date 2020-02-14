14 февраля 202001:35

"Милан" - "Ювентус". Криштиану Роналду добыл ничью с пенальти

EPA

В розыгрыше Кубка Италии по футболу настала пора решающих матчей. На стадии полуфиналов команды встречаются между собой дважды и в первой встрече играли "Милан" и "Ювентус". Хозяева вели в счете до последней минуты и пропустили ответный гол с пенальти.

Игра получилась крайне напряженно и хозяева имели на протяжении почти всего матча некоторое преимущество. Правда, претворить его в гол удалось лишь однажды: на 61-й минуте Ребич отлично откликнулся на передачу Кастильехо и открыл счет.

"Юве" очень хотел отыграться, но до самой концовки мяч упорно не шел в ворота "Милана". Все решилось на первой добавленной судьей минуте. Арбитр Паоло Валери назначил в ворота хозяев 11-метровый после того, как мяч после удара Криштиану Роналду попал в руку Калабрии. Судье даже пришлось использовать систему видеопомощи VAR. Роналду забил с "точки" и перед ответной игрой сделал свою команду фаворитом.

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