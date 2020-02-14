14 февраля 202002:55

Кубок Испании. "Реал Сосьедад" с трудом одолел "Мирандес"

EPA

В полуфинальной паре футбольного Кубка Испании между клубами "Реал Сосьедад" и "Мирандес" завершилась первая встреча. Игра в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, но забитый футболистами из Бургоса гол сохранил интригу в этой паре.

Напомним, что "Реал Сосьедад" выбил из розыгрыша "Королевского кубка" мадридский "Реал". К тому же команда из Сан-Себастьяна представляет высший испанский дивизион, в то время как ее соперник играет во второй по силе лиге Сегунде. Но гости бились так, что разница в классе не чувствовалась.

Итоговый счет был установлен еще в первом тайме. Сначала Ойарсабаль забил в ворота "Мирандеса" с пенальти, а затем гол с игры провел Матеус Айяс. Но в концовке первой половины игры Эдегор один мяч отыграл.

Теперь соперникам предстоит встреча с Бургосе и совершенно неясно, кто пройдет в финал. Ведь "Мирандес" в предыдущих раундах Кубка страны прошел три клуба из Ла Лиги – "Сельту" (2:1), "Севилью" (3:1) и "Вильярреал" (4:2). Так что на своем поле он способен попортить нервы и сан-себастьянцам.

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