Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в биатлонном спринте

Вторым номером программы чемпионата мира по биатлону, который начался в итальянской Антерсельве, станет женский спринт. Гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами пройдет в пятницу, 14 февраля. Среди наших первой на старт выйдет Екатерина Юрлова-Перхт.

Чемпионка мира в индивидуальной гонке 2015 года стартует под номером №19. Далее нашу сборную будут представлять Светлана Миронова (ее номер №43), Лариса Куклина (№70) и Ирина Старых (№90).