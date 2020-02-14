ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара. Такой прогноз озвучил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

По словам Лонджини, возглавляющего цент по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, распространение болезни могут замедлить карантинные меры. Но их приняли уже после того, как вирус проник в различные районы КНР и вышел за пределы страны.

Модель, построенная Лонджини, опирается на данные, согласно которым в обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Ученые установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, только в Китае жертвами заболевания стали 1367 человек, почти 6 тысяч человек выздоровели, а число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам, напоминает РИА Новости.