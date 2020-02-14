Пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на берег

Пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешили сойти на берег Камбоджи. Ранее врачи проверили всех его пассажиров и членов экипажа. Выяснилось, что никто и них не заражен коронавирусом COVID-19.

Ранее пять стран – Япония, Филиппины, Гуам, Таиланд и Тайвань — отказали лайнеру в заходе, так как их власти опасались, что на судне есть зараженные, напоминает агентство "Интерфакс". В настоящее время Westerdam, пробывший в море две недели, находится в порту Сиануквиль.

На борту Westerdam – 1455 пассажиров, в том числе 8 россиян. Судно вышло из Гонконга 1 февраля и должно было доставить пассажиров в японскую Иокогаму 15 февраля.

Возвращение пассажиров на родину будет производиться за счет туристической компании.