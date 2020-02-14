Конькобежки России выиграли две медали чемпионата мира

В американском Солт-Лейе-Сити стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту. В первый его день сборная России выиграла две награды. Наша тройка женщин стала второй в командном спринте, а Наталья Воронина заняла 3-е место на дистанции 3000 метров.

Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова преодолели дистанцию за 1 мин. 24,509 сек. Первыми стали представительницы Нидерландов, установившие мировой рекорд – 1 мин. 24,029 сек. Третьей место заняли польские спортсменки.

На дистанции 3 км первой стала чешка Мартина Сабликова, показавшая результат 3 мин. 54,252 сек. Второе место у голландки Карлейн Ахтеректе, 25-летняя Воронина отстала от победительницы на 1,28 сек. Еще одна россиянка Евгения Лаленкова заняла четвертое место.

В командном спринте у мужчин тройку призеров составили сборные Нидерландов (время – 1 мин. 18,187 сек.), Китая и Норвегия. Россияйская команда до финиша не добралась из-за падения Павла Кулижникова. На дистанции 5000 метров у мужчин победил канадец Тед-Ян Блумен, время которого 6 мин. 4,375 сек.