ЦБ не позволит банкам повышать комиссии за переводы

ЦБ ограничит комиссии банков за переводы, в случае их завышения, об этом рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Она отметила, что кредитные организации не должны устанавливать клиентам тарифы в 1-1,5%. По мнению центробанка, такие тарифы просто недопустимы.

Это слишком высокая плата, при условии, что сам ЦБ со II квартала вводит для банков нулевую ставку.

Скоробогатова уверена, что комиссии за переводы для потребителей должны быть номинальными, и сейчас, по ее словам, большинство банков придерживается как раз такой политики.

«У банков действительно много издержек, мы прекрасно понимаем, что любой тариф для банка, который берет Центральный банк или какой-то государственный орган, это всегда лишняя нагрузка. Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения p2p переводов мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков. Во II квартале мы планируем на уровне совета директоров такое решение закрепить. Мы планируем дать два года, чтобы и банкам, и клиентам было удобно и комфортно», — приводит ее слова ТАСС.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.