Андрей Василевский стал звездой матча "Тампы" с "Эдмонтоном"

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона Ойлерз" отразил 29 бросков, помог своей команде выиграть (3:1) и был признан второй звездой встречи.

Наш вратарь американских "молний" продлил свою беспроигрышную серию в основное время до 20 игр, обновив рекорд "Тампы" для голкиперов. Прежнее достижение принадлежало другому нашему соотечественнику Николаю Хабибулину: 16 побед в сезоне-2002-2003.