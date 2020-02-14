7 полезных привычек для эффективного управления финансами

Люди, которые умеют обращаться с деньгами, не всегда зарабатывают миллионы, однако они умеют распоряжаться тем, что они имеют, таким образом, что не нуждаются ни в чем.

Именно поэтому стоит лучше узнать о том, как это им удается, и перенять некоторые полезные привычки.

Эксперты по персональным финансам и финансовые консультанты выделяют несколько черт, которые характерны для людей, эффективно управляющих деньгами. Ниже мы расскажем о них подробнее.

1. Они не стремятся покупать все, что попадается у них на пути

Эксперты отмечают, что одна общая черта, присущая таким людям, это отсутствие культуры потребления. Они не боятся быть не такими как все.

Зачастую даже те, кто живет от зарплаты до зарплаты, покупают вещи, которые им не по карману. Фактически, это означает то, что они покупают только те вещи, которые действительно могут себе позволить.

2. При покупке вещей они не гонятся за брендами

Вместо того, чтобы гнаться за брендами и модой, такие люди стремятся к высокому качеству, которое гарантирует длительное использование новой вещи.

И они действительно предпочитают использовать вещи, которые прослужат долго, вместо того, чтобы каждый сезон покупать что-то новое и низкокачественное.

3. Они предпочитают тратить деньги на впечатления, а не на вещи

Люди, которые эффективно управляют деньгами, предпочитают заплатить за новый опыт или впечатления, вместо того, чтобы купить новую вещь.

Молодых людей особенно часто отличает именно такой подход. Согласно опросам, после тяжелой трудовой недели они предпочтут поход на концерт, в кино или на какое-то другое мероприятие покупке новой вещи.

4. Они планируют на будущее

Люди, которые эффективно управляют финансами, как правило, умеют прекрасно планировать на будущее. Это касается как сбережений, так и расходов. Кроме того, они планируют свои инвестиции и не скупятся потратить деньги на услуги финансового консультанта.

5. Экономия и инвестирование – это часть их рутины

Те, кто эффективно управляет своими финансами, не ждут повышения зарплаты или какого-то неожиданного денежного подарка, чтобы начать экономить. Для них сбережение и накопление денег – это часть повседневной рутины, при этом они используют те средства, которые у них есть.

Дисциплина и постоянство – это два главных качества, которые позволяют им экономить и накапливать сбережения, а также инвестировать. Финансовые консультанты подчеркивают, что даже небольшие суммы, которые вы будете откладывать, имеют значение и могут стать началом серьезных накоплений.

6. Они не богачи, но они знают, как управлять тем, что имеют

Финансовые консультанты полагают, что человек с любым уровнем дохода может эффективно управлять своими финансами, если он будет соблюдать финансовую дисциплину и иметь правильные привычки в отношении денег.

Несомненно, для того, чтобы сколотить состояние, нужен определенный уровень дохода, однако есть и такие вещи, которые доступны практически каждому.

Вместо того, чтобы отказываться от каких-то целей из-за нехватки денег, люди, эффективно управляющие деньгами, видят, каким образом можно достичь этой цели, они разбивают ее на отдельные шаги.

Они полагают, что даже если они экономят по тысяче рублей в месяц, это все равно лучше, чем ничего.

Поэтому для эффективного управления деньгами не обязательно иметь огромные доходы. Важно уметь правильно распоряжаться тем, что имеете.

7. Они не боятся инвестировать в финансовые консультации

В нашей стране это не очень распространено, однако консультация эксперта по личным финансам может быть очень полезной, так как зачастую люди не в курсе того, какие существуют инструменты, позволяющие накопить и преумножить деньги.

Люди, которые нацелены на преумножение своего состояния, готовы потратить деньги на подобные консультации, чтобы получить план инвестиций или советы, как лучше управлять средствами. Они знают, что траты на услуги финансового консультанта окупятся, так как по итогам они получают возможность увеличить доходы и активы.