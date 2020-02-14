Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов. Он подозревается в незаконной выдаче разрешения на строительство возле Байкала.

Как сообщает РИА Новости, земельные участки в водоохранной зоне купили граждане Китая, чтобы построить там гостиницы. Росприроднадзор и прокуратура провели проверки, по итогам которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий.

Также была проверена законность строительства развлекательного центра на берегу Байкала. Суд принял решение о его сносе, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкала.