Путин распорядился увековечить память Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова.

Правительству Москвы рекомендовано присвоить Московскому городскому университету управления имя Лужкова. На доме, где он жил, будет установлена мемориальная доска. В документе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти экс-мэра, сообщает "Интерфакс".

Ранее Путин сказал, что Лужков был не только крепким хозяйственником, но и очень ярким человеком и политиком общероссийского масштаба.

83-летний Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике, где ему провели операцию на сердце, после которой начались осложнения. Юрий Михайлович руководил столицей более 18 лет – с 1992 по 2010 год. Лужков был похоронен на Новодевичьем кладбище.