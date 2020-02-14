Испанский тренер Унаи Эмери может вернуться в "Севилью", которую он тренировал с 2013 по 2016 годы. Под руководством Эмери клуб из Андалусии трижды выигрывал Лигу Европы.

Как сообщает Чемпионат.com, руководство "Севильи" недовольно работой главного тренера Юлена Лопетеги. В клубе рассматривается вопрос о расторжении контракта с бывшим тренером сборной Испании и "Реала". В качестве возможного преемника Лопетеги рассматривается кандидатура Эмери, успешно работавшего с "Севильей".

После ухода из "Севильи" Унаи Эмери на протяжении двух лет тренировал "Пари Сен-Жермен" и приводил парижан к победе в чемпионате Франции. В 2018 году испанский специалист возглавил лондонский "Арсенал", но прошлой осенью был отправлен в отставку. Также Эмери известен по работе с "Валенсией" и московским "Спартаком".