СМИ: поставки планшетов для всероссийской переписи оказались под угрозой

Всероссийской переписи населения, стартующей 1 октября 2020 года, может не хватить планшетов. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомлённый источник, поставки необходимых для производства гаджетов комплектующих из Китая задерживаются. Связано это с продлением карантина из-за эпидемии коронавируса в китайской провинции Хубэй.

Изначально планировалось, что для переписи населения понадобится 360 тысяч планшетов. Поступать в регионы они должны были начать уже весной, а к августу планировалось обеспечить кураторов и переписчиков гаджетами для обучения работе с устройствами.

Комплектующие уже частично закупили, но для производства необходимых объемов этого недостаточно. В России производственных мощностей для изготовления такого объема необходимых деталей, в частности - печатных плат, не хватит. В компании "Аквариус", которая является поставщиком планшетов для Росстата, рассказали, что они очень заинтересованы в возобновлении поставок из Китая. В компании "Байтэрг", которая стала вторым поставщиком планшетов, на запрос о нехватке комплектующих изданию не ответили. "Минпромторг" подчеркнул, что все устройства будут поставлены в срок и перепись населения будет проходить в запланированное время.

В крайнем случае, при самом неблагоприятном развитии ситуации планшетами обеспечат только Центральный регион. Как считает источник "Коммерсант", так как перепись будет дублироваться на бумаге, угрозы переноса ее из-за нехватки планшетов нет.